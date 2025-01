"HAALAND DO SERTÃO"

Sensação da Copinha, atacante do Bahia tem multa de R$ 610 milhões e é observado por clubes europeus

Dell balançou as redes quatro vezes na Copa São Paulo

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 04:00

Dell comemora gol do Bahia sobre o Coritiba Crédito: João Brandino/Divulgação

Aos 16 anos, o atacante Dell tem mostrado o faro de gol apurado. Sensação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o jogador do Bahia já balançou as redes quatro vezes e está chamando atenção na competição.

O bom momento do garoto no torneio é a repetição do que ele vem fazendo na base do Bahia. Desde que chegou ao tricolor, o centroavante tem empilhado gols. No ano passado, ele foi o artilheiro das categorias inferiores do Esquadrão e conquistou os títulos de campeão baiano sub-17 e sub-20.

Dell também acumula convocações para a Seleção Brasileira. No ano passado, ele disputou o Sul-Americano sub-16 com a camisa amarelinha.

No fim do ano passado, o atacante assinou o primeiro contrato profissional do Bahia, com multa de R$ 100 milhões de euros (cerca de R$ 610 milhões). Uma forma do tricolor se proteger do assédio de clubes da Europa. Dell tem sido monitorado por equipes de fora do país. Em dezembro, ele foi observado pelo Milan. Uma das agremiações geridas pelo Grupo City, o Manchester City também segue de perto os passos do garoto.

APELIDO E INSPIRAÇÃO

Pelo instinto goleador e a semelhança física, Dell ganhou o apelido de 'Haaland do Sertão', uma referência ao jogador norueguês do Manchester City. O garoto se diverte com as brincadeiras da torcida.

Dell comemora gol pelo Brasil no Sul-Americano sub-16 Crédito: Divulgação/CBF

“Eu levo isso de um jeito muito tranquilo. A torcida do Esquadrão que botou esse apelido e eu gostei. O Haaland é uma pessoa que eu me inspiro tanto dentro quanto fora de campo, é um ídolo pra mim. Vejo vídeos dele, observo suas movimentações.... Aprendo muito vendo ele jogar", contou Dell ao UOL.

Apesar da comparação com Haaland, o jogador do Bahia não esconde que também se inspira em um outro centroavante, que está bem mais perto.

Gosto de jogadores que têm movimentações parecidas com a minha. No Bahia tem o Tiago, que é do sub-20 e também do profissional. Fora do clube, aqui no Brasil, tem o Yuri Alberto: é um cara que gosto de assistir pelas movimentações e pela forma de finalizar. Ele também gosta de sair um pouco da área, fazer a jogada e depois atacar a área para finalizar. Me identifico", explicou.