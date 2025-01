REFORÇO NA DEFESA

Zagueiro ex-Barcelona chega a Salvador para assinar com o Bahia

Santiago Ramos Mingo terá os direitos comprados pelo clube baiano; operação gira em torno de R$ 27 milhões

Depois de acertar a contratação do atacante Willian José, o Bahia ganhou mais uma cara nova no seu elenco. O zagueiro Santiago Ramos Mingo, de 23 anos, desembarcou em Salvador na noite desta segunda-feira (13), para passar por exames médicos e assinar contrato com o tricolor.

Santiago Ramos Mingo é natural de Córdoba, na Argentina, e foi formado na base do Boca Juniors. Entre 2019 e 2021, ele defendeu o time B do Barcelona. Na Europa, o zagueiro passou ainda pelo futebol belga.

Em 2023, Ramos Mingo voltou ao seu país para atuar no Defensa y Justicia, onde foi titular absoluto nas duas últimas temporadas. No ano passado, ele disputou 40 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência.

No Bahia, o argentino disputará vaga com Kanu e Gabriel Xavier. O elenco conta ainda com Vitor Hugo e David Duarte entre as opções para a zagueiro.