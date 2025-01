REFORÇO NA ÁREA

Novo atacante do Bahia encheu os olhos do Real Madrid e foi campeão internacional com Ceni

Willian José chegou a Salvador no fim de semana para realizar exames e assinar contrato

Gabriel Rodrigues

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 02:00

Willian José teve vida curta no Real Madrid, mas fez sucesso no futebol espanhol Crédito: Reprodução/Real Madrid

O Bahia tem um novo reforço para o ataque. O centroavante Willian José desembarcou em Salvador no último sábado (11) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Esquadrão. O jogador estava no Spartak Moscou, da Rússia, e chega ao tricolor para brigar pelo posto de referência do ataque.

Ainda no aeroporto, ele falou sobre a expectativa de voltar ao Brasil após quase dez anos na Europa.

"Expectativa muito grande, feliz e motivado para essa aventura. É um desafio novo na minha carreira, depois de muitos anos fora do Brasil, é um desafio a mais vestir a camisa do Bahia e vai dar tudo certo", iniciou ele, antes de completar:

"Depois de muitos anos vou trabalhar agora com o Rogério [Ceni] como treinador. Vamos para cima. A minha expectativa é a de ajudar o grupo".

CAMPEÃO COM CENI E CHANCE NO REAL MADRID

Alagoano de Porto Calvo, Willian José foi revelado pelo Grêmio Barueri e passou ainda pelo Rio Preto antes de chegar ao São Paulo. No clube paulista, o atacante foi companheiro do agora técnico Rogério Ceni.

Juntos, Willian José e Ceni conquistaram a Copa Sul-Americana, em 2012. O São Paulo, inclusive, eliminou o Bahia no confronto brasileiro na primeira fase da competição. Na decisão, o tricolor paulista venceu o Tigre, da Argentina. Willian foi titular no segundo jogo da decisão, substituindo Luís Fabiano, que estava suspenso.

O último clube de Willian José na Espanha foi o Real Betis Crédito: Divulgação/Real Betis

Após deixar o São Paulo, o centroavante passou por Grêmio e Santos. Em 2014, ele foi contratado pelo Real Madrid, credenciado pela boa fase na Seleção Brasileira sub-20, onde foi campeão sul-americano e mundial. Inicialmente o brasileiro foi integrado ao time B do clube merengue, mas chegou a disputar uma partida pela equipe principal. Entrou no segundo tempo da derrota por 2x0 para o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.

A passagem pelo Real Madrid foi curta, mas abriu as portas para o atacante na Espanha. Willian José construiu a carreira no país, onde defendeu o Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Real Betis.

O melhor momento do atacante foi pela Real Sociedad, onde marcou 62 gols e deu 16 assistências em 170 jogos durante quatro temporadas e meia. Ele passou ainda pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e desde o ano passado estava no Spartak Moscou.