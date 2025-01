NOVO DESTINO

Após deixar o Bahia, Thaciano é anunciado como novo reforço do Santos

Jogador foi comprado pelo Peixe e assinou vínculo até o fim de 2028

Gabriel Rodrigues

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 19:54

Thaciano foi anunciado como novo jogador do Santos Crédito: Reprodução/Santos

Agora é oficial: o meia-atacante Thaciano é o novo reforço do Santos. O clube paulista anunciou a contratação do jogador ex-Bahia, na noite desta segunda-feira (13). Thaciano foi comprado do tricolor e assinou contrato em definitivo até o fim de 2028.

Thaciano chegou ao Bahia em 2023, comprado junto ao Grêmio. O meia havia passado pelo tricolor em 2021, quando conquistou o título da Copa do Nordeste. No ano passado, ele atuou no ataque e fechou o ano como artilheiro do clube baiano, com 15 gols. Entre os tentos mais importantes, ele marcou um no triunfo por 2x0 sobre o Atlético-GO, que rendeu a classificação do Esquadrão para a Libertadores.

O Santos não divulgou oficialmente o valor da operação, mas desembolsará cerca de R$ 32 milhões pelo atleta. Uma parte do valor será abatido nas parcelas que o Bahia teria que pagar pela compra de Jean Lucas.

Apesar de ser considerado uma peça importante no modelo de jogo de Rogério Ceni, o valor oferecido pelo Santos, além do alto salário que o jogador receberá, foram preponderantes para a realização do negócio.

Thaciano já está integrado ao elenco do Santos e nos últimos dias se despediu do Bahia através das redes sociais.