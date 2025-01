VAI COMEÇAR

Bora Bahêa: BBB 25 tem dois torcedores do Bahia; veja time dos outros participantes

Reality show estreia nova edição nesta segunda-feira (13)

O Big Brother Brasil 25 estreia nesta segunda-feira (13), repleto de novidades. Pela primeira vez na história do reality show, os participantes vão entrar na casa em duplas. O elenco foi anunciado na última quinta-feira (9), com dois baianos: Aline Patriarca, policial militar e influenciadora de Salvador, e seu amigo Vinicius, de Nazaré. Os dois, aliás, são torcedores do Bahia.

Os times do coração dos participantes foram revelados pelo gshow. Além do Esquadrão, outros cinco clubes terão 'representantes' dentro do BBB 25, com Flamengo e Corinthians liderando a preferência.