FIM DA LINHA

Futebol brasileiro já tem técnico demitido na temporada 2025

Dico Woolley deixou o comando do Retrô após dois jogos disputados

A temporada 2025 do futebol brasileiro mal começou, mas já tem técnico demitido. Dico Woolley deixou o comando do Retrô após a derrota na estreia do Campeonato Pernambucano, para o Maguary. O treinador ficou apenas dois jogos à frente do time.

A estreia do profissional havia sido na eliminação na primeira partida eliminatório da pré-Copa do Nordeste, para o Moto Club. A queda aconteceu nos pênaltis, após empate por 1x1 no tempo normal na Arena de Pernambuco. Em seguida, veio mais um resultado negativo: o revés para o Maguary por 3x1, no domingo (12), no mesmo estádio.