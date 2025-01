GINÁSTICA

Por que Diego Hypolito pode se tornar grande vilão do BBB 25

Flávia Saraiva falou sobre traço da personalidade do ex-ginasta

Diego Hypolito pode se tornar um dos vilões do BBB 25. Ao menos, é isso que apontou a medalhista olímpica Flávia Saraiva. Durante a participação na Maratona Big Day, a atleta comentou sobre a personalidade do ex-ginasta e de sua irmã, Daniele, anunciados como integrantes da próxima edição do reality show. E disse que uma das características de Diego pode influenciar sua percepção pelo público: a competitividade.