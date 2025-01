NOVA CHANCE

Zagueiro Marcos Victor se emociona após voltar a jogar pelo Bahia: ‘Agradecer a Deus’

Defensor foi titular na estreia do tricolor no Campeonato Baiano

De volta ao Bahia após empréstimo ao Athletico-PR, o zagueiro Marcos Victor não segurou a emoção durante a estreia do tricolor no campeonato baiano. O defensor foi titular no empate sem gols com o Jacuipense, na tarde deste domingo (12), no Carneirão, e em votação popular foi eleito o melhor jogador da partida.