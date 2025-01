FUTEBOL

Esposa de jogador do Arsenal relata ameaças após eliminação: 'Vou assassinar seu bebê'

Time deixou a Copa da Inglaterra depois de perder do Manchester United nos pênaltis

Esposa do atacante Kai Havertz, do Arsenal, Sophia Havertz revelou ter sofrido ameaças nas redes sociais após a eliminação do clube na Copa da Inglaterra. Os Gunners foram eliminados pelo Manchester United no último domingo (12), ao perderem por 5 a 3 a disputa nos pênaltis, depois do empate em 1x1 no tempo normal. Havertz desperdiçou sua cobrança.