CORRIDA

Nordestino faz história e vence maratona da Disney pela 3ª vez

Vanilson Neves ganhou a prova pela segunda vez consecutiva

O cearense Vanilson Neves voltou a fazer história na Maratona do Walt Disney World e conquistou o tricampeonato da prova de 42,2 km no último domingo (12). Foi o segundo título consecutivo do atleta, que manteve uma liderança sólida do início ao fim. Ele cruzou a linha de chegada em 2h27min17, terminando quase cinco minutos à frente do segundo colocado, Johnny Binzak, de Chicago (2h32min00), e do terceiro, Thiago Bianchini, de Woodstock, Geórgia (2h34min48).