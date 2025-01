BRIGA

‘Não fiquem aqui perdendo tempo’, reclamou Guardiola com fãs pedindo autógrafos

O técnico do Manchester City se envolveu na segunda discussão com torcedores em dois meses

Mais um capítulo foi adicionado à fase difícil que Pep Guardiola vem vivendo mentalmente. Dessa vez, o treinador do Manchester City encontrou jovens pedindo autógrafos, e se irritou com os torcedores.

Além desse episódio, o treinador também discutiu com torcedores no mês passado, quando foi provocado por um deles na rua e foi brigar fisicamente, mas foi segurado por testemunhas.

Apesar do estresse iminente, a fase de perdas do City que impactou tanto o psicológico de Guardiola parece estar sendo aliviada. Na última partida, a equipe venceu o Salford City com sonoros 8 a 0 na quarta fase da Copa da Inglaterra.