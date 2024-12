PREMIER LEAGUE

‘Não sou bom o suficiente’, desabafa Guardiola após nova derrota

O City perdeu de virada para o United, tomando dois gols em três minutos

Dentre as reviravoltas do futebol, uma das mais inesperadas para 2024 era terminar o ano com a expressão “má fase” associada a Pep Guardiola, ou ver o próprio afirmando que ‘não é bom o suficiente’. Vivendo a pior sequência de jogos da sua vida e mostrando ter um psicológico altamente abalado, o técnico do Manchester City comentou sobre a situação após perder para o Manchester United.