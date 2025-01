LIBERADO

Patrocinadora do Bahia, Esportes da Sorte é autorizada a operar no Brasil

Casa de apostas que patrocina o Esquadrão conseguiu aprovação, via liminar, para operar no país em 2025

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Bahia, obteve uma liminar que a permite operar no Brasil provisoriamente, nesta segunda-feira (13). A empresa aguarda a regulamentação definitiva do setor de apostas esportivas pelo Governo Federal, mas diz seguir os requisitos necessários para a liberação em território nacional.

O grupo ainda ressalta que a razão para o indeferimento administrativo foi considerada ilegal pela justiça federal e que, inclusive, já realizou o pagamento da outorga e o seu site estará em breve em transição para o novo domínio www.esportesdasorte.bet.br, de acordo com a instrução normativa da SPA/MF nº11 para a utilização do registro.

"Diante disso, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, visando proteger os interesses da sociedade civil, gerando empregos, renda e a favor do desenvolvimento econômico, social e cultural do país", diz a nota.