CASA DE APOSTAS

Dono da Esportes da Sorte deixa carta antes de ser preso: 'Tudo será esclarecido'

Alvo de investigação que apura lavagem de dinheiro, empresário se entregou à Justiça nesta quinta-feira (5)

Da Redação

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 12:55

Darwin Henrique da Silva Filho Crédito: Reprodução I Redes sociais

O dono da empresa de bets Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho divulgou uma carta aberta antes de ser preso nesta quinta-feira (5), após se entregar para a polícia. Sua esposa, Maria Eduarda Filizola, também foi detida, alvo da operação “Integration” juntamente com o marido.

O casal foi indiciado por promoção de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, na mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra.

Na carta, o empresário afirma estar surpreso com a determinação do mandado de prisão preventiva que recebeu. “Sigo colaborando com todas as investigações, inclusive ficando surpreso com a ausência de motivos que levaram a uma medida tão rigorosa quanto a que a mim foi aplicada”, disse.

Darwin informou que cumprirá todos os ritos legais, e observará nuances jurídicas, se colocando à disposição das autoridades. “Preferi vir aqui, antes de cumprir o meu dever com a justiça, e falo com muita transparência, porque se não tivesse a consciência tranquila sobre meus atos, jamais iria me expor nesse momento”, disse.

Ainda na carta, o dono da casa de apostas assume estar preocupado. “Por mais que tenha muita angústia, o que é natural, já que ninguém deseja passar por isso, sigo confiante no processo. Eu acredito muito na justiça e tenho absoluta certeza da minha conduta e de todas as pessoas que trabalham conosco, sei que tudo isso será esclarecido”.

Em seu pronunciamento, Darwin defende a empresa e as apostas esportivas. “Sempre fui muito vocal no intuito de contribuir com o debate favorável à regulamentação das apostas esportivas de cota fixa e jogos online no Brasil. Nossa atividade é lícita, já as organizações criminosas são difíceis de combater e acredito que isso deve ser separado”.

O casal acusado pediu habeas corpus, alegando que Darwin estava viajando a trabalho no Recife quando os policiais foram até sua residência cumprir os mandados de prisão. O pedido, feito pelo escritório de advocacia Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão, está em análise no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).