ARTIGOS DE LUXO

Saiba quanto custam os óculos que Yamal e Raphinha usaram na Supercopa

A dupla foi destaque na goleada do Barcelona contra o Real Madrid que rendeu a centésima taça do clube

Muitas coisas chamaram a atenção na goleada do Barcelona sobre o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha disputada no último domingo (12), e uma delas foi sem dúvida o estilo dos campeões.

Usando artigos de luxo, os jogadores culés comemoraram o 5 a 2 em cima do maior rival, e celebraram a conquista de sua centésima taça. Na festa, o golden boy Lamine Yamal e o brasileiro Raphinha usaram óculos de sol bem particulares. Isso porque os modelos são de marca, e têm preços elevados.

O acessório de Yamal é da Gucci, e é avaliado em cerca de 450 euros de acordo com o jornal Marca, o que converte em torno de 2.800 reais. O do brasileiro, por sua vez, é da Juliet Oakley. Marca conhecida no Brasil, a Oakley tem óculos que custam mais de mil euros, o que soma cerca de 6.200 reais.