NA ESPANHA

Veja os melhores momentos do confronto entre Bahia e Girona

Tricolor realizou jogo-treino contra o time B do clube espanhol nesta quarta-feira (15)

Em fase de pré-temporada, o Bahia começou a esboçar o time que vai disputar as competições ao longo do ano. Nesta quarta-feira (15), o tricolor disputou um jogo-treino contra o time B do Girona. A atividade foi realizada no CT do clube espanhol, onde o Esquadrão realiza a sua preparação.