BAIANÃO

Reforço de R$ 12 milhões do Bahia é regularizado e pode estrear na Fonte Nova

Tricolor enfrentará o Atlético de Alagoinhas, nesta quinta-feira (16)

Gabriel Rodrigues

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 19:40

Elenco sub-20 do Bahia está pronto para enfrentar o Atlético de Alagoinhas Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está pronto para mais um desafio no Campeonato Baiano. Nesta quarta-feira (15), o time sub-20 tricolor realizou o último treino antes do confronto com o Atlético de Alagoinhas, marcado para esta quinta-feira (16), às 21h30, na Fonte Nova. O Esquadrão ganhou pelo menos um reforço para o duelo.

Contratado do América-MG, o meia-atacante David Martins teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está à disposição do técnico Leonardo Galbes. Considerado uma grande promessa no time mineiro, ele custou cerca de R$ 12 milhões aos cofres do clube baiano.

David Martins foi regularizado e já pode estrear pelo Bahia Crédito: Reprodução

O Bahia está usando o time sub-20, reforçado por alguns jogadores que voltaram de empréstimo, pois o elenco principal está fazendo a pré-temporada em Girona, na Espanha.