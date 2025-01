GANHANDO FORMA

Defesa diferente e reforços em campo: veja como foi o primeiro jogo-treino do Bahia em 2025

Rogério Ceni fez testes e observou a movimentação dos jogadores

Em fase de pré-temporada, o time do Bahia começou a ganhar forma para as competições de 2025. Nesta quarta-feira (15), o tricolor realizou o primeiro jogo-treino do ano. O elenco encarou o time B do Girona, no CT da equipe, na Espanha.