TRICOLOR DE AÇO

Em passagem pelo Brasil, atriz de Superman posta foto de camisa do Bahia

Herói influenciou na criação do mascote oficial do Esquadrão

Carol Neves

Publicado em 27 de junho de 2025 às 11:20

Rachel Brosnahan Crédito: Reprodução

A atriz Rachel Brosnahan, conhecida pelo papel em "Maravilhosa Sra. Maisel" e que interpreta Lois Lane no novo filme do Superman, publicou uma foto de uma camisa do Esporte Clube Bahia em seu perfil oficial no Instagram na última quinta-feira (26). Ela está no Brasil ao lado do diretor James Gunn e do ator David Corenswet, que assume o papel do Homem de Aço no novo longa da DC Studios. >

A visita ao país faz parte da campanha de divulgação do filme e incluiu uma série de eventos no Rio de Janeiro. O trio começou o roteiro turístico com uma visita ao Cristo Redentor, seguiu para uma coletiva de imprensa na Casa de Santa Teresa e depois participou de um encontro cultural com influenciadores brasileiros e latino-americanos em um quiosque na Praia de Ipanema, onde interagiram de maneira descontraída em meio a mate gelado, água de coco e caipirinhas.>

O ponto alto da passagem pelo Brasil foi o evento especial no Cine Odeon, no centro do Rio, transformado na "Fortaleza da Solidão", o icônico santuário do Superman. No local, fãs tiveram a oportunidade de encontrar pessoalmente os atores e o diretor, em uma celebração marcada por entusiasmo e homenagens.>

Parceria>

O post de Brosnahan com a camisa do Bahia se relaciona diretamente com a parceria firmada entre o clube e a Warner Bros. Pictures, anunciada em abril deste ano, no Dia do Superman. A colaboração, que envolve ações especiais até a estreia do filme, resgata um laço antigo com o universo do herói: em 1979, o cartunista Ziraldo criou o mascote oficial do Bahia, o "Super-Homem Tricolor", inspirado diretamente no personagem da DC Comics. O mascote permanece até hoje como símbolo da torcida do clube baiano.>