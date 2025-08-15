Vitória x Juventude: onde assistir, horário e escalações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 18:00
Abrindo o returno em casa, o Vitória recebe o Juventude neste sábado (16), às 18h30, no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Ainda sem vencer fora de casa na competição, o Leão da Barra aposta na força diante da torcida para somar três pontos e se afastar da zona de rebaixamento. O time baiano tem 18 pontos e ocupa a primeira posição fora do Z-4, enquanto o clube gaúcho amarga a vice-lanterna com 14 pontos. Confira onde assistir ao vivo, o horário do confronto, análise das equipes e as prováveis escalações.
A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere FC, no sistema pay-per-view.
Vindo de derrota para o São Paulo e convivendo com uma extensa lista de desfalques — são oito jogadores no departamento médico e outros dois suspensos —, a equipe de Fábio Carille aposta no fator Barradão para se recuperar. Além da luta contra o Z-4, o duelo marca o reencontro com o técnico Thiago Carpini, que deixou o Vitória recentemente e hoje comanda o Juventude.
O time de Caxias do Sul chega pressionado após quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Com apenas 14 pontos, o Juventude precisa reagir para sair da vice-lanterna. Carpini tem problemas para montar a equipe, com várias baixas por lesão, incluindo Lucas Fernandes, Rafael Bilu e Marcos Paulo.
Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ryller, Pepê e Romarinho; Osvaldo, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Árbitro: Raphael Claus
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda