CBF vai anunciar grandes mudanças para o calendário de 2026 do futebol; veja

Alterações incluem final da Copa do Brasil e início do Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:05

Sede da CBF no Rio de Janeiro
Sede da CBF no Rio de Janeiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol vai divulgar na próxima quarta-feira o calendário da temporada 2026, que já nasce com mudanças importantes. Entre elas, a final da Copa do Brasil deve ser disputada em jogo único e em campo neutro, enquanto as fases iniciais também passarão a ter apenas uma partida. A ideia é liberar espaço na agenda e evitar o excesso de viagens. A informação foi divulgada pela coluna do jornalista Rodrigo Mattos.

Outra alteração em estudo é a antecipação do Campeonato Brasileiro. No ano passado, o torneio começou em 29 de março, mas a tendência é que em 2026 tenha início antes, possivelmente junto aos Estaduais. Esses, por sinal, já devem ter nova configuração: passarão de 16 para 11 datas, medida confirmada pelo presidente da CBF, Samir Xaud.

O dirigente também anunciou a ampliação da Série D, que saltará de 64 para 96 clubes. Já a Copa do Nordeste pode sofrer cortes, excluindo equipes que participarem de torneios continentais.

As mudanças dialogam com uma exigência da Fifa: a paralisação para a Copa do Mundo, marcada de 11 de junho a 19 de julho. Como a entidade internacional pede que a pausa comece antes do torneio, o calendário precisou ser enxugado.

Desde que assumiu o comando da confederação, Xaud tem defendido alterações profundas na estrutura do futebol nacional. Para ele, “o calendário precisa de racionalidade” e a temporada de 2026 será o primeiro grande teste com as mudanças.

