Conheça Bitelo, o pedreiro sucesso no TikTok que virou campeão de levantamento de peso na Europa

Ele começou levantando sacos de cimento e hoje levanta até 385 quilos

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:51

William Brito Piovezan, o Bitelo Crédito: Reprodução

Conhecido como Bitelo, apelido que reflete seu tamanho e força, William Brito Piovezan tem se destacado no universo do powerlifting. Com 2,02 metros de altura e mais de 138 quilos, o atleta de 25 anos acumulou fama nas redes sociais e no esporte, mantendo sua rotina de servente de pedreiro.

No último sábado (27), ele quebrou recorde ao levantar 385 quilos no deadlift durante uma competição na Polônia, garantindo o primeiro lugar na categoria acima de 140 kg e o segundo na categoria "open".

O sucesso de Bitelo começou ainda na infância, aos 12 anos, quando passou a registrar vídeos de sua rotina ao lado do pai em obras na cidade de Nova Granada, interior de São Paulo. Sua força impressionante chamou atenção: ele costuma levantar até quatro sacos de cimento de 50 quilos cada, totalizando 200 quilos de uma só vez, além de erguer vigas de ferro, mesas, motos e até carros.

A evolução nos treinos levou a Growth Suplementos a patrocinar o atleta. Em apenas 10 meses, Bitelo conquistou seu primeiro título mundial na Eslováquia e, desde então, acumulou uma série de vitórias em campeonatos de powerlifting. Ele segue mostrando sua rotina nas redes sociais, acumulando mais de 4 milhões de seguidores.

No último ano, ele conquistou números impressionantes: três agachamentos de 290 kg, 305 kg e 315 kg e um deadlift de 341 kg em competição. Entre seus títulos, destacam-se o Campeonato Mundial IPF e recordes mundiais na modalidade.