Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça Bitelo, o pedreiro sucesso no TikTok que virou campeão de levantamento de peso na Europa

Ele começou levantando sacos de cimento e hoje levanta até 385 quilos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09:51

William Brito Piovezan, o Bitelo
William Brito Piovezan, o Bitelo Crédito: Reprodução

Conhecido como Bitelo, apelido que reflete seu tamanho e força, William Brito Piovezan tem se destacado no universo do powerlifting. Com 2,02 metros de altura e mais de 138 quilos, o atleta de 25 anos acumulou fama nas redes sociais e no esporte, mantendo sua rotina de servente de pedreiro.

No último sábado (27), ele quebrou recorde ao levantar 385 quilos no deadlift durante uma competição na Polônia, garantindo o primeiro lugar na categoria acima de 140 kg e o segundo na categoria "open".

Bitelo, o pedreiro que virou campeão de levantamento de peso

William Brito Piovezan, o Bitelo por Reproduçaõ
William Brito Piovezan, o Bitelo por Reprodução
William Brito Piovezan, o Bitelo por Reprodução
William Brito Piovezan, o Bitelo por Reproduçõa
William Brito Piovezan, o Bitelo por Reprodução
William Brito Piovezan, o Bitelo por Reprodução
William Brito Piovezan, o Bitelo por Reprodução
William Brito Piovezan, o Bitelo por Reprodução
1 de 8
William Brito Piovezan, o Bitelo por Reproduçaõ

O sucesso de Bitelo começou ainda na infância, aos 12 anos, quando passou a registrar vídeos de sua rotina ao lado do pai em obras na cidade de Nova Granada, interior de São Paulo. Sua força impressionante chamou atenção: ele costuma levantar até quatro sacos de cimento de 50 quilos cada, totalizando 200 quilos de uma só vez, além de erguer vigas de ferro, mesas, motos e até carros.

A evolução nos treinos levou a Growth Suplementos a patrocinar o atleta. Em apenas 10 meses, Bitelo conquistou seu primeiro título mundial na Eslováquia e, desde então, acumulou uma série de vitórias em campeonatos de powerlifting. Ele segue mostrando sua rotina nas redes sociais, acumulando mais de 4 milhões de seguidores.

No último ano, ele conquistou números impressionantes: três agachamentos de 290 kg, 305 kg e 315 kg e um deadlift de 341 kg em competição. Entre seus títulos, destacam-se o Campeonato Mundial IPF e recordes mundiais na modalidade.

Em abril, o atleta participou pela primeira vez de uma competição no Brasil, o Arnold Brasil, e venceu a categoria open acima de 140 kg, levantando 315 kg no agachamento, 202,5 kg no supino e 370 kg no deadlift, estabelecendo um recorde brasileiro. Ao todo, Bitelo acumula 28 marcas máximas em diferentes modalidades, incluindo supino, agachamento e o maior total de single-ply, com 1.296 quilos.

Mais recentes

Imagem - CBF vai anunciar grandes mudanças para o calendário de 2026 do futebol; veja

CBF vai anunciar grandes mudanças para o calendário de 2026 do futebol; veja
Imagem - Wanderlei Silva diz que perdeu memória e está com forte dor de cabeça após luta com Popó

Wanderlei Silva diz que perdeu memória e está com forte dor de cabeça após luta com Popó
Imagem - Champions League 2025/26: veja onde assistir os jogos da 2ª rodada da fase de liga

Champions League 2025/26: veja onde assistir os jogos da 2ª rodada da fase de liga

MAIS LIDAS

Imagem - Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador
01

Quase R$9 mil por mês: veja mensalidades de colégios de Salvador

Imagem - “Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos
02

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

Imagem - Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público
03

Prefeitura oferece salário de até R$ 4 mil para nível fundamental em concurso público

Imagem - Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las
04

Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las