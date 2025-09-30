FUTEBOL

Vini Jr. chama Koke de "chorão de m..." durante dérbi de Madri

Partida acalorada foi vencida pelo Atleti

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11:24

Vini Jr e Koke Crédito: Reprodução

Durante o primeiro Dérbi de Madri da temporada 2025/26, a rivalidade em campo ganhou contornos de discussão acalorada. Imagens divulgadas pela Movistar+ mostram Vini Jr., atacante do Real Madrid, chamando Koke, capitão do Atlético de Madrid, de "chorão de m*****".

O episódio não parou por aí. Vini Jr. também acusou Koke de vazar suas conversas à imprensa: "Você sempre, sempre fala com a imprensa. Tudo o que eu digo a você, você diz à imprensa", afirmou o brasileiro.

?️ Koke: “Mbappé is taking your spot he’s better than you.”



?️ Vini Jr: “Of course, yes, yes. But he plays with me, so we’re going to win more.”



?️ Vini Jr. to Robin Le Normand: “Every time I answer him (Koke), he runs to the media to cry, every time.”

pic.twitter.com/w4hFAtb2BF — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) September 30, 2025