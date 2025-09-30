Acesse sua conta
Vini Jr. chama Koke de "chorão de m..." durante dérbi de Madri

Partida acalorada foi vencida pelo Atleti

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11:24

Vini Jr e Koke
Vini Jr e Koke Crédito: Reprodução

Durante o primeiro Dérbi de Madri da temporada 2025/26, a rivalidade em campo ganhou contornos de discussão acalorada. Imagens divulgadas pela Movistar+ mostram Vini Jr., atacante do Real Madrid, chamando Koke, capitão do Atlético de Madrid, de "chorão de m*****".

O episódio não parou por aí. Vini Jr. também acusou Koke de vazar suas conversas à imprensa: "Você sempre, sempre fala com a imprensa. Tudo o que eu digo a você, você diz à imprensa", afirmou o brasileiro.

O capitão colchonero retrucou, apontando para Mbappé e provocando: "O melhor. Ele está comendo sua torrada", referindo-se à atenção que o francês recebia da mídia. Vini Jr. respondeu: "Claro, mas joga comigo e assim vamos ganhar mais".

