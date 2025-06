GRANDE FASE

Em alta na temporada, Luciano Juba é destaque entre laterais do Brasileirão

Meia de origem, jogador do Bahia é o lateral com mais assistências e o segundo com mais gols marcados na competição

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de junho de 2025 às 06:15

Luciano Juba é um dos destaques do Bahia na temporada Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Poucos times possuem defensores com qualidade de camisa 10. Felizmente para o torcedor do Bahia, o dono da lateral esquerda tricolor é um desses nomes. Com a camisa 46 nas costas, Luciano Juba é peça fundamental no esquema de Rogério Ceni. Em sua terceira temporada representando o Esquadrão de Aço, o jogador se destaca entre os laterais da atual edição do Campeonato Brasileiro, principalmente na fase ofensiva.>

Entre todos os laterais que já entraram em campo na atual edição da Série A, Juba fica no pódio em sete métricas diferentes. Em relação a contribuição direta com gols, ele é o jogador da posição com mais assistências (3) e o segundo lateral com mais gols marcados na competição (2), atrás apenas de Reinaldo, do Mirassol. O segundo tento, inclusive, foi anotado contra o Red Bull Bragantino. Exatamente no último compromisso do Esquadrão antes da pausa de intertemporada.>

Luciano Juba 1 de 15

Apesar da posição estar dentro do escopo de defensores, Juba é tímido em relação aos números defensivos. Meia de origem, é na criação de jogadas que o atleta se destaca. Além de ser o quarto lateral com mais finalizações ao gol (4), é o jogador da posição com mais chances criadas (4) e mais passes certos no terço final (142). É também o terceiro lateral com mais passes certos (472) e mais passes decisivos (16), atrás apenas de Bernabei, do Internacional.>

Com 32 jogos disputados na atual temporada, dois gols marcados e sete assistências concedidas, Luciano Juba conseguiu superar o rendimento da temporada passada com 31 jogos a menos. Em 2024, fez 63 partidas, marcou três gols e contribuiu com cinco passes para gols. A boa fase credencia 2025 como o melhor ano de sua passagem pelo Tricolor, principalmente pela conquista do Campeonato Baiano, seu primeiro título em Salvador.>

Chegando no segundo semestre de 2023, Juba foi contratado pelo Bahia como agente livre. No Sport, antigo clube do lateral, atuava como meia-atacante e era o principal jogador do time. Foi em Pernambuco que o jogador teve sua melhor temporada na carreira. Em seu último ano vestindo rubro-negro, marcou 20 gols e foi responsável por 18 assistências em 53 partidas.>

Luciano Juba e o restante do elenco do Bahia se reapresentam neste sábado (28) para dar início à preparação visando o restante da temporada. O primeiro compromisso do Esquadrão no retorno aos jogos acontecerá pelas quartas de final da Copa do Nordeste, quando recebe o Fortaleza no dia 9 de julho. A partida acontece na Arena Fonte Nova.>