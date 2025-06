COMPARE OS NÚMEROS

Raio-X da Série A: Bahia de 2025 tem ataque menos eficiente e defesa mais sólida

Ao fim da 12ª rodada, o Bahia fechou sua campanha neste primeiro momento do Brasileirão com 21 pontos somados

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de junho de 2025 às 05:15

Jean Lucas com a camisa do Bahia, pela Copa Libertadores Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Se em 2024, o Bahia conseguiu terminar a temporada na zona de classificação para a Pré-Libertadores, a expectativa dos torcedores tricolores é de repetir ou até melhorar a campanha do ano passado. Ainda em férias pela pausa de intertemporada para a disputa do Mundial de Clubes, o saldo das 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro é positivo, mas a comparação com a temporada anterior cria a necessidade do Esquadrão aproveitar o restante do turno. >

Ao fim da 12ª rodada, o Bahia fechou sua campanha neste primeiro momento do Brasileirão com 21 pontos somados. A equipe baiana chegou ao número com seis triunfos, três empates e somente três derrotas na competição. O desempenho equivale a um aproveitamento de 58%, o que levou os comandados de Rogério Ceni à quinta colocação na tabela de classificação.>

A boa campanha foi celebrada pelo meia uruguaio Michel Araújo, autor de um dos gols responsáveis por colocar o Bahia dentro do G-6 antes da pausa. ”A gente teve uma crescente muito boa. Acho que essa expulsão do Bragantino também ajudou para ter um controle maior do jogo. Muito feliz pela nossa fase, agora descansar para voltar muito melhor na segunda parte da temporada”, deu o recado.>

No entanto, em comparação com as primeiras 12 rodadas do último Campeonato Brasileiro, o Esquadrão somou três pontos a menos. No mesmo momento do torneio, o time ocupava a segunda posição da tabela, com 21 pontos e um aproveitamento de 66%, que foi conquistado através de sete triunfos, três empates e apenas duas derrotas – uma a menos do que na atual temporada.>

As diferenças entre as duas equipes também é traduzida pelo rendimento dos ataques e das defesas dos respectivos times. Ainda em comparação com 2024, o Tricolor diminuiu o poderio ofensivo, já que marcou menos gols. Foram 14 tentos anotados na atual temporada, enquanto no ano passado o Bahia converteu 20 chances. Em contrapartida, a defesa se mostrou levemente mais sólida. O clube teve a rede vazada 11 vezes, enquanto sofreu 13 gols em 2024.>

Apesar das campanhas similares, os comandados de Rogério Ceni possuem uma ligeira vantagem na atual campanha do Brasileirão: os adversários já enfrentados na competição. Dentre as 10 primeiras equipes da tabela da Série A, o Tricolor só não enfrentou o Atlético-MG e o Fluminense. Entre os clubes do G-4, perdeu para Flamengo e Cruzeiro, mas superou Red Bull Bragantino e Palmeiras. Por outro lado, ainda vai encarar equipes que estão na zona de rebaixamento, como Internacional, Fortaleza, Juventude e Sport.>