DEIXARAM SAUDADE?

Veja por onde andam os jogadores que vestiram a camisa do Bahia em 2015

Apesar do insucesso de subir para a Série A, Tricolor terminou a temporada como campeão baiano

Você lembra do que estava fazendo em 2015? Há 10 anos, o elenco do Bahia era totalmente diferentes e continha jogadores que fizeram sucesso com a camisa tricolor, além de outros atletas que não deixaram saudade. No final da temporada, o Esquadrão não conseguiu o objetivo de subir para a Série A, mas conquistou o Campeonato Baiano e chegou à final da Copa do Nordeste. Relembre 20 jogadores que passaram pelo Fazendão em 2015.>