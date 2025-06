DEFINIDO

Com Bahia na disputa, confira as datas e horários dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil

Os jogos de ida serão disputados nos dias 29, 30 e 31 de julho, enquanto os de volta nos dias 5, 6 e 7 de agosto.

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de junho de 2025 às 19:36

Taça da Copa do Brasil Crédito: Thais Magalhães/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (16), a data e horário dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas de ida serão disputadas em julho, enquanto as de volta em agosto. Os oito confrontos desta fase foram definidos através de sorteio realizado no começo do mês. >

Para esta fase da competição, ainda seguem vivos: Botafogo, Red Bull Bragantino, CSA, Vasco, Bahia, Retrô-PE, Cruzeiro, CRB, Internacional, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Flamengo e Atlético-MG. Conforme o cronograma divulgado pela CBF, os jogos de ida serão disputados nos dias 29, 30 e 31 de julho, enquanto os de volta nos dias 5, 6 e 7 de agosto.>

O Bahia vai encarar o Retrô-PE, jogando a ida em casa, na Fonte Nova, e a volta fora, na Arena Pernambuco. >

Ao se classificarem para as oitavas de final da Copa do Brasil, cada um dos 16 clubes recebeu uma cota no valor de R$ 3.638.250. As equipes que se classificarem para as quartas de final terão direito a receber mais R$ R$ 4.740.750 em premiação. >

Vale lembrar que, mesmo entrando apenas na terceira fase da competição, o Bahia já embolsou cerca de R$ 6 milhões em premiação com a competição.>

Jogos de ida

Botafogo x Red Bull Bragantino - 29/9, às 19h (Estádio Nilton Santos) >

CSA x Vasco - 30/7, às 19h30 (Rei Pelé)>

Bahia x Retrô - 30/7, às 19h30 (Fonte Nova)>

Cruzeiro x CRB - 30/7, às 19h30 (Mineirão)>

Internacional x Fluminense - 30/7, às 21h30 (Beira-Rio)>

Corinthians x Palmeiras - 30/7, às 21h30 (Neo Química Arena)>

São Paulo x Athletico-PR - 31/7, às 19h30 (Morumbis)>

Flamengo x Atlético-MG 31/7, às 21h30 (Maracanã)>

Jogos de volta

Retrô x Bahia - 5/8, às 19h30 (Arena Pernambuco) >

Vasco x CSA - 5/8, às 21h30 (São Januário)>

Red Bull Bragantino x Botafogo - 6/8, às 19h (Cícero Souza Marques)>

Athletico-PR x São Paulo, às 19h30 (Arena da Baixada)>

Atlético-MG x Flamengo - 6/8, às 21h30 (Arena MRV)>

CRB x Cruzeiro - 7/8, às 19h30 (Rei Pelé)>