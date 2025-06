NBA FINALS

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelo jogo 5 das finais da NBA, a partida será disputada no Paycom Center, em Oklahoma, às 21h30

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Paycom Center, em Oklahoma City, pelo quinto jogo da final da temporada 2024/25 da NBA. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers ao vivo

Oklahoma City Thunder

O Thunder venceu o jogo 4 por 111 a 104, com grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, e empatou a série em 2 a 2. A equipe agora joga em casa novamente e busca manter o bom desempenho do MVP da temporada e da torcida no Paycom Center. >