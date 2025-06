SUDOESTE

Vídeo: caminhão descontrolado sai batendo em outros veículos na BR-116, na Bahia

Carga foi parar na pista e foi saqueada

Um acidente envolvendo carretas e um carro interditou totalmente a BR-116, na altura do KM 909, em Cândido Sales, no sudoeste baiano, na tarde da quinta-feira (26). Cinco pessoas ficaram feridas. >

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu pouco antes das 15h. Um caminhão aparentemente sem controle bateu no fundo de um carro vermelho, que foi jogado para fora da via. Aparentando não conseguir frear, ele tenta desviar mas se choca em outra carreta. O veículo caiu de um morro depois. >

Há hipótese de que o caminhão tenha perdido o freio, mas a perícia é que vai determinar a causa do acidente, segundo a PRF. Não há detalhes sobre as pessoas feridas no acidente. A via foi liberada ainda ontem. >