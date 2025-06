ROBOCUP

Evento mundial de robótica acontece em Salvador e escolas podem agendar visitas guiadas

As visitas têm duração entre 40 minutos e 1 hora

Carol Neves

Publicado em 27 de junho de 2025 às 13:51

Robocup Crédito: Divulgação / Robocup

Instituições de ensino já podem agendar visitas para a RoboCup 2025, maior competição de robótica do mundo, que será realizada em Salvador entre os dias 17 e 20 de julho, no Centro de Convenções. As visitas são gratuitas, com vagas limitadas, e devem ser marcadas pelo site oficial.>

Cada grupo terá entre 40 minutos e 1 hora para conhecer a estrutura do evento, acompanhado por voluntários especializados. Os estudantes terão a chance de entender como funcionam as categorias da competição, que vão desde partidas de futebol entre robôs até simulações de tarefas domésticas, e ver de perto alguns dos robôs mais avançados do mundo.>

A proposta é aproximar os alunos das áreas de ciência, tecnologia e inovação, mostrando como a robótica está presente no cotidiano e quais desafios as equipes enfrentam no desenvolvimento das máquinas.>

A RoboCup é conhecida como a “Copa do Mundo da Robótica” e reúne participantes de diversos países. Esta é a segunda vez que o Brasil sedia o evento - a primeira foi em João Pessoa, em 2014. A edição anterior aconteceu em Eindhoven, na Holanda.>

A programação aberta ao público vai de 17 a 20 de julho, das 9h às 21h, com entrada gratuita. A organização é feita pela RoboCup Brasil, em parceria com a Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e o Centro Universitário FEI (SP).>