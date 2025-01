NOVO REFORÇO

Bahia anuncia Willian José, quarto maior artilheiro brasileiro da história do Espanhol

Atacante assinou com o Esquadrão até o fim da temporada 2026



Giuliana Mancini

Gabriel Rodrigues

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 16:28

Willian José foi anunciado pelo Bahia Crédito: EC Bahia/Divulgação

O Bahia confirmou seu mais novo reforço para o ataque. O centroavante Willian José, que estava no Spartak Moscou, da Rússia, foi anunciado pelo Esquadrão na tarde desta terça-feira (14). O jogador de 33 anos chega com vínculo válido até o fim de 2026. É o quinto atleta confirmado pelo tricolor para a temporada 2025.

O atacante desembarcou em Salvador no último sábado (11) para realizar exames médicos e assinar com o clube. Ele já está na Espanha, junto com o restante do grupo principal, que realiza pré-temporada em Girona. Outros quatro contratados já foram anunciados e também estão no país europeu: Erick, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Erick Pulga.

Revelado pelo Grêmio Barueri, Willian José se transferiu em 2011 para o São Paulo, onde foi companheiro do agora técnico Rogério Ceni. Os dois conquistaram juntos a Copa Sul-Americana, em 2012 - a equipe, inclusive, eliminou o Bahia no confronto brasileiro na primeira fase da competição.

Após deixar o São Paulo, o centroavante passou por Grêmio e Santos, antes de rumar para a Europa. Em 2014, ele foi contratado pelo Real Madrid, credenciado pela boa fase na Seleção Brasileira sub-20, onde foi campeão sul-americano e mundial. O jogador foi integrado inicialmente ao time B do clube merengue, mas chegou a disputar uma partida pela equipe principal - no segundo tempo da derrota por 2x0 para o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.

Willian José rodou por diversos times do país, incluindo Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad e Betis. Inclusive, o atacante é o quarto maior goleador brasileiro no Campeonato Espanhol, com 82 gols marcados, e faturou os títulos da Copa do Rei (2013/2014 e 2021/2022).

O melhor momento do atleta foi pela Real Sociedad, onde marcou 62 gols e deu 16 assistências em 170 jogos durante quatro temporadas e meia. Ele passou ainda pelo Wolverhampton, da Inglaterra. No ano passado, o centroavante foi negociado com o Spartak Moscou, da Rússia. Por lá, marcou um gol em 13 jogos.