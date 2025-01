É HOJE

Veja onde assistir o duelo entre Bahia x Cruzeiro pela Copa São Paulo

Tricolor encara o time mineiro por vaga nas quartas de final

Em grande fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Bahia encara o Cruzeiro, nesta quinta-feira (16), às 16h, na cidade de São Carlos, no interior paulista. O duelo terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

O Esquadrão tem no atacante Dell uma das esperanças para conseguir a classificação. Uma das joias do clube baiano, o atacante marcou os dois gols no triunfo sobre o Coritiba, pela terceira fase.