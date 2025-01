AINDA TÁ DEVENDO

Técnico do time alternativo explica o que o Bahia precisa melhorar para vencer no Baianão

Tricolor soma apenas um ponto no estadual e está longe das primeiras colocações

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 14:06

Bahia foi derrotado pelo Atlético de Alagoinhas, na Fonte Nova, pelo Baianão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O time alternativo do Bahia ainda persegue a sua primeira vitória na temporada. Depois de dois jogos, a equipe tricolor - formada por jogadores do sub-20 e atletas que voltaram de empréstimos -, acumula um empate e uma derrota.

Após o revés para o Atlético de Alagoinhas, por 1x0, na noite desta quinta-feira (16), o técnico Leonardo Galbes falou sobre a atuação do seu time e afirmou que a ansiedade está pesando na hora da definição das jogadas.

"Concordo sobre o último passe, por isso não fomos tão agressivos em momentos de definições. A gente chegou perto da área com qualidade, mas talvez por conta da ansiedade e da consequência de um jogo pesado no domingo, na hora do refino, do momento final, nos sobrou um pouco de ansiedade, natural, normal. Jogo pesado no domingo, fisicamente falando, pouco tempo para fazer a partida", iniciou ele.

Na sequência, o treinador destacou em qual aspecto o time precisa evoluir para vencer a primeira no estadual. Neste domingo (19), o tricolor enfrentará o Jacobina, fora de casa, às 18h30.

"Para mim, o ponto crucial é o refino no último momento e fazer de um jogo controlado com posse um jogo agressivo, com finalização", completou Galbes.