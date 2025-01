SUPERAÇÃO

Autor de golaço contra o Bahia sobreviveu à tragédia no Flamengo e luta por companheiros que morreram

Felipe Cardoso saiu do banco e foi o heroi do Atlético de Alagoinhas na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 02:00

Felipe Cardoso acertou belo chute e deu a vitória ao Atlético sobre o Bahia Crédito: Reprodução/TVE

Heroi do Atlético de Alagoinhas no duelo contra o Bahia, Felipe Cardoso tem muito para comemorar dentro e fora de campo. O meia, que saiu do banco de reservas ainda no primeiro tempo, acertou um lindo chute para dar o triunfo ao time do interior, na Fonte Nova, na noite desta quinta-feira (16).

Após a partida, ele celebrou o feito e lembrou do drama que viveu. Felipe é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, no Rio de Janeiro, que pegou fogo em fevereiro de 2019. O incêndio causou a morte de dez atletas com idades entre 14 e 16 anos.

"Muito feliz, agradecer a Deus pelo que ele vem fazendo na minha vida. Nesses últimos anos muitas coisas aconteceram na minha vida, mas Deus provou que eu sou uma superação em pessoa. É agradecer aos meus companheiros, pois sem eles eu não teria conseguido", iniciou Felipe.

O meia conseguiu escapar com vida do incêndio porque naquele dia ficou acordado até mais tarde conversando por telefone com um irmão. O jogador, no entanto, perdeu dez companheiros e diz que é por eles que segue firme no futebol.

"Há alguns anos houve esse acontecimento na minha vida, eu sou uma superação, estou lutando pelos meus amigos. Recentemente o meu avô se foi, então isso é pelos meus amigos que se foram, pelo meu avô, pela minha família em São Paulo, a minha esposa que está grávida. Isso é por eles", completou o jogador.