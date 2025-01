VACILOU, LEVOU

Bahia desperdiça chances, leva golaço e perde do Atlético de Alagoinhas na Fonte Nova

Com time alternativo, tricolor caiu diante do Carcará pelo Campeonato Baiano

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 23:32

Bahia x Atlético de Alagoinhas Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia não largou bem no Campeonato Baiano. Depois de estrear com empate fora de casa contra o Jacuipense, o time alternativo do tricolor foi derrotado pelo Atlético de Alagoinhas, por 1x0, na Fonte Nova, na noite desta quinta-feira (16), e continua sem vencer na temporada.

Com o apoio da torcida, o tricolor criou boas chances, mas não conseguiu ser efetivo no ataque. Do outro lado, o Carcará também pressionou e foi mais feliz. Aos 30 minutos do 2º tempo, o meia Felipe Cardoso acertou um lindo chute e superou o goleiro Gabriel.

A derrota em casa deixou o Bahia com apenas um ponto no Baianão. O tricolor fecha a 2ª rodada na 8ª colocação, fora da zona de classificação. Já o Atlético é o 3º, com quatro pontos. O próximo adversário do tricolor no estadual será o Jacobina, no domingo (19), às 18h30. Já o time do interior visita o Porto, na terça-feira (21).

O JOGO

Em sua estreia na Fonte Nova, o técnico Leonardo Galbes praticamente repetiu a escalação do primeiro jogo contra o Jacuipense. A novidade foi a entrada do centroavante Everton na equipe titular.

Empurrado pela torcida, o Bahia começou o duelo partindo para o ataque. O Esquadrão tentava colocar velocidade para cima do Carcará, principalmente com Ruan Pablo pelo lado direito do ataque. No primeiro tempo, o garoto travou um duelo particular com o lateral Caíque.

A primeira grande chance do Esquadrão, no entanto, veio com o meia Vitinho. Depois do passe forte de Everton, ele conseguiu ganhar da marcação e chutou cruzado. A bola passou perto do gol de Renan.

Aos poucos, o Atlético conseguiu sair da pressão e equilibrou o duelo. O time do interior começou a criar oportunidades no ataque. Lucas Lucena experimentou de fora da área e Gabriel fez boa defesa. No rebote, Gilmar também arriscou, mas mandou para fora.

Ainda no primeiro tempo, o Atlético precisou fazer duas mudanças. Wesley Pratti e Esquerdinha deixaram o campo machucados e foram substituídos por Rikelm e Felipe Cardoso, respectivamente.

O Bahia voltou a pressionar na reta final. Ruan Pablo fez jogada individual e poderia ter tocado, mas deu mais um drible e cruzou rasteiro no vazio.

As equipes voltaram do intervalo sem alterações, mas pareciam dispostas a tirar o 0x0 do placar. Com menos de um minuto, Rick Sena recebeu em ótima condição, mas a finalização explodiu na defesa. Na volta, ele mandou para fora.

O troco do Bahia quase veio em contra-ataque. Everton ia sair livre, mas Lucas Sales conseguiu um corte providencial e salvou o Carcará. Minutos depois, Tiago pegou a sobra e chutou forte. Renan foi rápido para evitar o gol.

O técnico Leonardo Galbes decidiu lançar o Bahia ao ataque. Ele tirou o volante Sidney e colocou o meia-atacante Roger Gabriel no time, mas foi o Atlético quem mostrou eficiência.

O Carcará começou a apertar no ataque. Na primeira, Gabriel fez grande defesa após o chute de Menezes. Na segunda, Felipe Cardoso mandou de longe e o goleiro tricolor não conseguiu chegar. Um golaço do Atlético, aos 30 minutos.

A desvantagem fez o Bahia mexer no time de novo. Wendel e Gustavo Ulguim entraram nos lugares de Jota e Tiago, respectivamente. Mesmo assim, o time continuou travado no ataque. Vitinho recebeu lançamento, mas não conseguiu aproveitar e desperdiçou outra boa chance.

Pouco organizado, o Bahia até teve volume na reta final, mas não conseguiu construir as jogadas. Sem poder de reação, o time viu o tempo passar e ao apito final lamentou a primeira derrota na temporada.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x1 Atlético de Alagoinhas - Campeonato Baiano (2ª rodada)

Bahia: Gabriel, Kauã Davi, Marcos Victor (Daniel), Fred Lipert e Ryan (Caio Roque); Sidney (Roger Gabriel), Jota (Wendel) e Vitinho; Ruan Pablo, Everton e Tiago (Gustavo Ulguim). Técnico: Leonardo Galbes.

Atlético: Renan, Jefinho, Jadson Sergipano, Lucas Sales e Caíque (Vitor); Menezes, Lucas Lucena e Esquerdinha (Felipe Cardoso); Gilmar, Rick Sena (Matheus Barboza) e Wesley Pratti (Rikelm). Técnico: Agnaldo Liz.

Local: Fonte Nova

Gol: Felipe Cardoso, aos 30 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Tiago (Bahia); Jefinho (Atlético)

Público: 10.787 (público pagante)

Renda: R$ 263.766,00