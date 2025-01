MANDOU O RECADO

Rogério Ceni elogia novo atacante do Bahia, mas faz alerta: 'Chega abaixo fisicamente'

Segundo o treinador, escolha pelo jogador de 33 anos foi feita pelo Grupo City

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 21:37

Rogério Ceni diz que Willian José vai demorar para entrar em campo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Uma das principais contratações do Bahia para a temporada, o atacante Willian José chega ao tricolor para disputar a posição de titular do ataque. Após quase dez anos na Europa e uma carreira construída na Espanha que rendeu o posto de quarto maior artilheiro brasileiro na La Liga, o centroavante reencontrará no Esquadrão o técnico Rogério Ceni, com quem jogou no São Paulo, em 2012.

Durante entrevista à TNT Sports, o treinador lembrou quando foi companheiro de Willian José e fez elogios ao atacante. Ceni, no entanto, afirmou que a contratação do jogador foi feita após análise do Grupo City e fez um alerta sobre a condição física do jogador de 33 anos.

“É uma avaliação do Grupo [City] que necessitava um jogador mais experiente, que faz uma boa parede. Acho que chega um pouco abaixo fisicamente e deve demorar um pouco mais que os outros para estrear, tanto na Copa do Nordeste, como no Baiano”, disse o treinador.

Willian José chega ao Bahia para disputar o posto de centroavante Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Rogério lembrou que desde a saída de Oscar Estupiñan, durante a segunda janela de transferências no ano passado, o Bahia não tinha um centroavante de área no elenco. Willian José disputará posição com Luciano Rodríguez e Everaldo.

"Mais um jogador de frente. Nós tivemos a saída do Estupiñan e agora Thaciano, que era um jogador alto que nos ajudava muito na bola aérea. Vai ser um atleta que vai ajudar bastante a gente”, completou o treinador.

Sobre as qualidades de Willian José, Ceni lembrou que o atacante costuma finalizar bem. Willian foi revelado no Grêmio Barueri e passou por São Paulo, Grêmio e Santos antes de ir para a Europa, em 2014.

No Velho Continente, ele defendeu o Real Madrid, Real Sociedad, Las Palmas, Real Betis, Wolverhampton, da Inglaterra, e estava no Spartak Moscou, da Rússia.