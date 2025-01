FIM DE LINHA

Bahia leva 3x0 do Cruzeiro e é eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Jogando com o sub-17, tricolor não resistiu e caiu nas oitavas de final

O tricolor ficou em desvantagem ainda no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Felipe de Morais trocou passes com Fernandinho, girou em cima da defesa e chutou sem força, mas venceu o goleiro Iuri e colocou os mineiros na frente.

O Bahia sentiu o gol. Aos 40 minutos, Fernandinho, com muita classe, deu um toque de letra dentro da área e fez o terceiro, fechando a conta e garantindo a classificação da Raposa para as quartas de final. O Cruzeiro agora espera pelo vencedor de Fluminense e São Paulo.

O Bahia se despede da Copinha tendo disputado a competição com o time mais jovem entre todos os participantes. O clube baiano foi representado pela equipe sub-17, já que o sub-20 está disputando o Campeonato Baiano.

O atacante Dell, de 16 anos, foi um dos destaques do tricolor no torneio. Ele fechou a competição com quatro gols em cinco jogos.