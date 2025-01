NOVO REFORÇO

Bahia anuncia a contratação de lateral esquerdo do Grêmio

Zé Guilherme se apresentará ao Esquadrão após o Sul-Americano sub-20

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 18:10

Lateral Zé Guilherme, revelado pelo Grêmio, foi contratado pelo Bahia Crédito: Renan Jardim / Grêmio FBPA

O Bahia segue reforçando o seu elenco para as competições de 2025. Nesta quinta-feira (16), o tricolor anunciou a contratação do lateral esquerdo Zé Guilherme, de 19 anos, que pertencia ao Grêmio. Inicialmente o jogador chegará para compor o time sub-20, mas será observado pelo técnico Rogério Ceni.

Zé Guilherme é natural de Fortaleza e foi revelado pelo Grêmio. No ano passado, o jogador fez parte da equipe principal e disputou nove partidas, uma delas na derrota do clube gaúcho para o Bahia, por 2x0, em Caxias do Sul, pelo Brasileirão.

Atualmente, Zé Guilherme está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, que começa no próximo dia 24 de janeiro, na Venezuela. Ele se apresentará ao Bahia após a competição.