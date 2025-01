ESQUADRÃO

Bahia anuncia renovações de contrato de Rezende e Gabriel Xavier

Volante seguirá no clube até 2026, enquanto zagueiro teve vínculo ampliado até 2029

O Bahia anunciou as renovações de contrato dois jogadores. O zagueiro Gabriel Xavier agora tem vínculo válido até o fim da temporada 2029, enquanto o volante Rezende ficará até 2026. Também nesta quinta-feira (16), o clube confirmou a contratação do argentino Santiago Mingo .

Essa é a terceira vez que o clube renova o contrato de Gabriel Xavier, que tinha vínculo se encerrando ao fim da temporada 2027. O defensor, aliás, terminou a formação nas categorias de base do Esquadrão e tem 94 partidas pelo time principal, com dois gols marcados e o título do Campeonato Baiano em 2023. Na última temporada, ele atuou em 53 partidas.