RESCINDIU

Bahia acaba com patrocínio da Esportes da Sorte

O clube rescindiu o contrato com seu patrocinador máster e está à procura de novos apoiadores

O Bahia rescindiu oficialmente o contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte, maior patrocinador do clube desde a temporada de 2023, na manhã desta sexta-feira (17). De acordo com o clube, o cancelamento da parceria foi feito de forma amigável, com a intenção de seguir novos caminhos.