FICOU NO QUASE

Em despedida do sub-20, Bahia desperdiça chances e só empata com o Jacobina

Tiago marcou o primeiro gol pela equipe profissional do Esquadrão, enquanto Hugo empatou

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 20:37

Bahia deixa escapar triunfo e só empata com o Jacobina Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O primeiro triunfo do Esquadrão em 2025 vai precisar aguardar mais uns dias. Na provável despedida da equipe sub-20 representando o profissional, o Bahia desperdiçou chances, deu margens para o azar e assegurou apenas um ponto diante do Jacobina, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. No estádio José Rocha, Tiago foi o responsável por abrir o placar da partida, seu primeiro com a camisa do tricolor baiano. No apagar das luzes, Hugo empatou a partida.

Com o resultado de 1x1, o Bahia termina a rodada ocupando a oitava colocação do Baianão. Sem tempo para lamentar, o Esquadrão volta a campo nesta quinta-feira (23), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, pela estreia da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova. A partida começa às 20h e deve marcar o retorno do elenco principal, que volta de Girona nesta segunda-feira (20).

O JOGO

Quando o apito soou, a missão era clara: conseguir o primeiro triunfo do Esquadrão na temporada. O técnico Leonardo Galbes perdeu o zagueiro Marcos Victor pelo protocolo de concussão, mas a principal mudança foi a atitude dos pivetes de Aço. O Bahia se lançou ao ataque desde o primeiro minuto. Seja por vontade de mostrar serviço ou desespero por começar a rodada na zona de rebaixamento, o tricolor iniciou pressionado a saída de bola dos mandantes.

Quando o ímpeto ofensivo diminuiu, o Jacobina passou a controlar mais a posse da bola, enquanto o Bahia abaixou o bloco para se defender. A mudança, no entanto, não significou uma queda no desempenho da equipe, tampouco uma pausa para descansar. Jogando de forma reativa, Jota tirou tinta das traves e Tiago parou no goleiro Nilton. Apesar do Jegue tentar alargar o campo para tentar furar o bloqueio tricolor, a defesa do Bahia não deu margem para o adversário. No ataque, as chances não se convertiam pela falta de eficiência nos ataques do Esquadrão.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o roteiro contou com a expressão "água mole em pedra dura, tanto bate até que fura". Everton achou Tiago livre com um lançamento e o goleiro Nilton se adiantou para afastar, mas errou o tempo e deixou a meta livre para o atacante só deixar um marcador para trás e abrir o placar. Sem sofrer, o primeiro tempo terminou com segurança e autoridade para a equipe sub-20.

Brincou com fogo

Não se sabe quais palavras estiveram nas orientações do treinador Laécio Aquino, mas o Jacobina mostrou que entendeu a necessidade de voltar do vestiário com uma postura diferente. O Jegue da Chapada se lançou ao ataque e só não empatou o jogo por uma defesa difícil do goleiro Gabriel. Mais paciente dentro de sua proposta, o Bahia sofreu mais, ao mesmo tempo que achou mais espaços para progredir.

O time da casa foi o dono das ações no final da partida. Controlou a posse, trabalhou as jogadas, mas se expôs além da conta. Quando o erro acontecia, o trio de ataque tricolor estava preparado para interceptar e levar perigo ao gol dos rivais. A melhora do Jacobina apenas equilibrou o confronto, as melhores chances ainda eram criadas pela equipe da capital. A falta de capricho continuou e foi o principal fator para manter a vantagem de um gol.

Nos minutos finais, os mandantes se tornaram ainda mais frágeis defensivamente. Aproveitando o momento do Jacobina, o Bahia segurou a bola no campo de defesa do adversário e empilhou chances, sendo novamente desperdiçadas pela falta de eficiência. Uma falta marcada no último minuto apareceu como uma luz no fim do túnel. "Quem não faz, leva". Foi assim com o Esquadrão. Hugo subiu mais que todo mundo e balançou as redes para terminar o jogo com um empate, amargo para o Bahia.

FICHA TÉCNICA

Jacobina 1 X 1 Bahia - Campeonato Baiano (3ª rodada)

Jacobina: Nilton, Caio Pinho, Anderson, Victor Ramon e Hugo (Aleff); Bruno Henrique (Guilherme Ivo), Benjamim e Marquinho (Dudu); Vitinho (Ruan Costa), Bruno Nunes e Gabriel Nereia (Bruno Puca). Técnico: Laécio Aquino.

Bahia: Gabriel, Kauã Davi, Daniel, Fred Lipert e Caio Roque; Sidney, Jota (Samuel) e Vitinho (Roger Ruan); Ruan Pablo, Everton (Wendel) e Tiago (Roger). Técnico: Leonardo Galbes.



Local: Estádio José Rocha;

Gols: Tiago, aos 46 minutos do primeiro tempo; Hugo, aos 51 minutos do segundo tempo

Cartão amarelo: não houve;