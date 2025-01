VEJA VÍDEO

Empresário canta hino do Bahia durante cirurgia para retirada de tumor cerebral e emociona torcedores

"Esse é o poder do Bahia na minha vida: me dá coragem para lutar", desabafou

Esther Morais

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 16:23

Vídeo foi publicado há uma semana Crédito: Reprodução / Redes sociais

Em um momento difícil, enquanto passava por uma cirurgia de retirada de um tumor cerebral, o empresário Fabiano Reis decidiu homenagear um dos símbolos de maior afeto na sua vida: o Esporte Clube Bahia. Um vídeo publicado nas redes sociais do torcedor mostra ele acordado durante o procedimento e cantando "Bahia! Bahia! Bahia!". A equipe que estava no centro cirúrgico também cantou o hino.

"Ser torcedor do Bahia não é apenas vestir a camisa, é carregar no coração a força, a história e a paixão do maior time da Bahia!", escreveu na legenda da publicação. O paciente recebeu o diagnóstico de que tinha um tumor cerebral maligno e agressivo no cérebro, conhecido como glioblastoma multiforme. "Um dos momentos mais desafiadores da minha vida", desabafou.

"Eu estava acordado e escolhi honrar o meu time, declarando meu amor ao Esquadrão de Aço ali mesmo, no centro cirúrgico. Esse é o poder do Bahia na minha vida: me dá coragem para lutar, alegria para celebrar e fé para continuar. Ser tricolor é viver com intensidade e nunca desistir. BBMP para sempre!", declarou.

O vídeo ganhou repercussão e chegou a receber elogios de torcedores do Bahia e também do Esporte Clube Vitória. "Sou Vitória mas não tem como não se emocionar com esse vídeo", escreveu uma seguidora. Emerson Ferretti, atual presidente do Bahia, também deixou um comentário com corações nas cores do time. A publicação foi feita há uma semana.