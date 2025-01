VITÓRIA

‘O afeto do torcedor foi crucial para a minha escolha’, diz Wellington Rato em apresentação

O atacante foi oficializado pelo clube nesta sexta-feira (10), em coletiva de imprensa

Cheio de expectativas, o Vitória recebeu oficialmente Wellington Rato nesta sexta-feira (10), em uma coletiva feita no CT Manoel Pontes Tanajura. Novo reforço da temporada, o atacante vindo do São Paulo foi à imprensa para falar sobre sua escolha pelo rubro-negro.

Comentando o apoio da torcida desde que surgiu a ideia de trazê-lo para a Bahia, Rato agradeceu pela recepção e prometeu fazer jus às expectativas. “Estou muito feliz de estar aqui no Vitória, vestindo essa camisa, representando essa torcida, essa cidade. Espero poder contribuir da minha maneira. Desde a negociação, pedi muita direção a Deus, e Ele abriu essa porta. Sabia que esse era o lugar certo para mim. Estou muito feliz e espero corresponder à altura da minha alegria e da confiança do clube", afirmou.

Desde que chegou, as redes sociais dos torcedores rubro-negros se encheram de comentários e trocadilhos com o sobrenome do jogador, indo desde brincadeiras com o ditado “o rato roeu a roupa do rei de Roma” até piadas com o rival Bahia, afirmando que “o rato deixou de comer queijo para comer sardinha”.