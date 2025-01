ACIDENTE

Criador de campeonato de automobilismo tem pés amputados após capotar carro

Matheus Dressler, de 33 anos, perdeu o controle do veículo e capotou em Ribeirão Preto (SP)

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 14:02

O influenciador digital Matheus Dressler, de 33 anos, teve os dois pés amputados após sofrer um acidente de trânsito em Ribeirão Preto (SP), na noite de quarta-feira (15). O influenciador é criador do campeonato Race 100-200, que reúne amantes de velocidade no interior de São Paulo. As informações foram divulgadas pelo G1.

De acordo com informações apuradas pela Globo, Matheus chegou com fratura exposta, mas não sofreu outras lesões. O influenciador chegou consciente à CTI do hospital São Lucas, onde está internado. Foi necessária a amputação com desarticulação do joelho direito, além da colocação de uma placa metálica na fíbola esquerda.

O influenciador não corre risco de morte e será submetido a novos procedimentos para limpeza das lesões e evitar necrose. As circunstâncias e o que levou ao capotamento devem ser apuradas pela Polícia Civil. O carro ficou completamente destruído com o acidente. No momento da batida, ele estava com uma BMW 325.