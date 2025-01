FORA DOS GRAMADOS

Jogador do Fluminense é afastado após ser diagnosticado com inflamação no coração

Paulo Henrique Ganso está com uma miocardite e deve ser reexaminado em um mês

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 13:47

Ganso em ação pelo Fluminense Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O jogador Paulo Henrique Ganso foi afastado das atividades físicas do Fluminense após ser diagnosticado com uma pequena miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração. O diagnóstico do jogador de 35 anos ocorreu durante os exames de pré-temporada da equipe carioca.

Com isso, o jogador seguirá afastado, por enquanto, das atividades físicas da equipe. Em nota publicada nas redes sociais, o Fluminense explicou que Ganso não apresentou nenhum sintoma e vai ficar sob os cuidados do departamento médico do clube. O meia deve ser reexaminado em quatro semanas. Caso não seja mais detectada a condição clínica, poderá voltar normalmente aos treinos.