MENOS VIAGENS

Vitória na Fonte Nova e Bahia no Barradão: FBF confirma mudança de campos

Os jogos com mudança de estádio foram Bahia e Barcelona-BA, pela 8º rodada, e Vitória e Colo-Colo, pela 4º

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 20:57

Arena Fonte Nova e Barradão Crédito: Divulgação; Victor Ferreira/EC Vitória

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou uma nova tabela do Baianão 2025 na noite deste domingo (19). Com a nova definição, a dupla Ba-Vi vai passar por uma experiência singular. O jogo entre Bahia e Barcelona-BA, pela oitava rodada, vai acontecer no Barradão, enquanto o confronto entre Vitória e Colo-Colo, pela quarta rodada, terá a Fonte Nova como palco.

O estádio Mário Pessoa foi proibido de mandar jogos no Campeonato Baiano enquanto não seguir as mudanças pedidas pela FBF na estrutura do estádio. Com a interdição, os times de Ilhéus ainda não conseguiram mandar seus jogos na cidade. Enquanto o local não for liberado, o Waldomiro Borges, em Jequié, era o estádio escolhido pelo Colo-Colo, enquanto o Barcelona mandou sua partida na Fonte Nova.

Do ponto de vista da logística, a mudança do interior para a capital favorece tanto Bahia quanto o Vitória, já que ambos não precisarão viajar para disputar o estadual.

Pela 4ª rodada, o confronto entre Bahia e Porto, que seria realizado no próximo sábado (25), foi adiado para o domingo (26), na Arena Fonte Nova. Na mesma rodada, Colo-Colo e Vitória foi antecipado do domingo (26) para o sábado (25), às 18h30. Já a partida entre Atlético e Jequié foi antecipada das 18h30 para as 16h de sábado.