DE ROER OS DEDOS

Vitória joga mal, mas é salvo com gol no apagar das luzes diante do Jacuipense

Flavinho, formado nas divisões de base do Leão da Barra, abriu o placar; Fabri empatou para o Vitória

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 18:10

Wellington Rato pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em ritmo de pré-temporada, o Vitória recebeu o Jacuipense no Barradão e não conseguiu desempenhar um bom futebol diante de seu torcedor. O confronto, válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano, começou tímido e só foi ganhar emoção quando as equipes voltaram do intervalo. Apesar das chances, foram os visitantes que abriram o placar. Flavinho, formado nas divisões de base do Leão da Barra, marcou o gol do Jacuipense. Aos 52 minutos, Fabri fez o gol de empate do Vitória.

Com o empate por 1x1, o rubro-negro chega aos cinco pontos e divide momentaneamente na liderança do Baianão com o Jacuipense. Independente dos outros resultados na rodada, o rubro-negro volta a campo nesta quarta-feira (22), quando enfrenta o CRB, pela estreia da Copa do Nordeste 2025. Sem tempo para lamentar os pontos perdidos, Carpini vai precisar ajustar os erros mostrados pela equipe para começar o Nordestão com o pé direito.

O JOGO

Motivados em seu "canto rubro-negro", os jogadores do Vitória começaram o jogo no Barradão embalados pela torcida. O treinador Thiago Carpini deu oportunidade para aqueles considerados titulares terem minutos em campo, como Ricardo Ryller, Cáceres e Neris. Com a Copa do Nordeste batendo na porta, o Jacuipense virou o adversário para a estreia do atacante Wellington Rato, principal contratação do clube para a temporada.

Apesar de ser um ponta direita, o jogador atuou mais centralizado - similar ao posicionamento de Matheuzinho. Sem a bola, o Vitória se fechou em um 4-4-2, com Rato acompanhando Fabri no ataque. Com bola rolando, o Leão demorou de engatar. O início anêmico permitiu que o Leão do Sisal pudesse ensaiar perigo ao gol defendido por Gabriel, principalmente nos contra-ataques.

O Jacuipense foi crescendo durante a primeira etapa, onde chegou a ter 60% de posse, e o Leão da Barra passou a ter dificuldades em armar jogadas. A equipe rubro-negra tentou verticalizar em muitos momentos, mas não encontrou sucesso nas ultrapassagens. Na base da armação, a pressão dos visitantes era uma barreira para o Vitória conseguir fluir a partida. Sem sucesso, Willian Oliveira teve a melhor chance do jogo, mas desperdiçou.

Liberou a emoção

Insatisfeito com o rendimento do time, Thiago Carpini promoveu a entrada de três jogadores já na volta do intervalo. Janderson entrou para aumentar a força física no ataque, Ronald foi escolhido para melhorar a dinâmica no meio de campo e o capitão Wagner Leonardo entrou para estrear na temporada. Apesar da 'força máxima", foram os visitantes que conseguiram abrir o placar no Barradão.

Logo aos três minutos do segundo tempo, Matheus Firmino cobrou escanteio e Flavinho apareceu na área para cabecear. A bola ainda desviou em Janderson, tirando qualquer chance para Gabriel conseguir evitar o gol do Jacuipense. Além de abrir o placar, o tento anotado era o que faltava para a partida enfim inflamar. O Vitória conseguiu empilhar chances de igualar o marcador, mas pecou na tomada de decisão final.

Vendo a melhora dos mandantes na partida, o adversário abaixou as linhas e se compactou na defesa. A estratégia era clara: fechar os espaços e aproveitar a recomposição lenta dos rubro-negros. Apesar da tentativa em mudar o marcador, o Vitória se desorganizou e cedeu à pressão. No apagar das luzes, o abafa fez efeito. Mosquito lançou na área, Wagner Leonardo cabeceou e Fabri desviou para dar números finais ao confronto.

Fabri marcou o primeiro gol do Barradão em 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 1 x 1 Jacuipense - Campeonato Baiano (3ª rodada)

Vitória: Gabriel; Cáceres, Neris (Dionísio), Zé Marcos (Wagner Leonardo) e Hugo (Lucas Esteves); Willian Oliveira, Ricardo Ryller (Ronald) e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Osvaldo (Janderson) e Fabri. Técnico: Thiago Carpini.

Jacuipense: Marcelo, Hugo Moura, Everson, Weverton e Vicente; Guilherme Rend (William), Thiago (Borges), Vinícius Amaral (Mizael) e Matheus Firmino (Alison); Cesinha (Alex Cazumba) e Flavinho. Técnico: Rodrigo Chagas.

Local: Barradão

Gols: Flavinho, aos 3, Fabri, aos 52 minutos do segundo tempo;

Cartão amarelo: Hugo, Wagner Leonardo, Willian Oliveira (Vitória); Vinícius Amaral, Borges, Mizael (Jacuipense)