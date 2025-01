EMBARALHOU TUDO

Vitória dá 'chapéu' no Ceará e encaminha contratação de destaque da Série A

Gabriel Baralhas jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 14:33

Vitória encaminhou a contratação do volante Gabriel Baralhas Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O meio de campo do Vitória está a detalhes de ganhar mais um reforço. O clube encaminhou a contratação do volante Gabriel Baralhas, que estava no Atlético-GO, mas pertence ao Internacional. O jogador de 26 anos deve assinar contrato por empréstimo de uma temporada com o rubro-negro, nesta segunda-feira (20), e ficará à disposição do técnico Thiago Carpini assim que finalizar o negócio e ser regularizado. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Anderson Matos e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Gabriel Baralhas era desejo antigo da direção rubro-negra e já esteve muito próximo de fechar com o Leão no fim do ano passado, mas teve as negociações finalizadas com novas exigências do Colorado. Antes de acertar com o Leão, o volante estava encaminhado para reforçar o Ceará. Com o mercado de transferências "embaralhado", o jogador já se encontra em Salvador.



"O Ceará tinha uma negociação com o Atlético-GO pela vinda do atleta Gabriel Baralhas, foi autorizado que ele viesse fazer exames, mas posteriormente houve um desacordo contratual com o Atlético e as condições mudaram. O Ceará resolveu encerrar a negociação, o negócio não atende aos interesses do Ceará" Haroldo Martins diretor de futebol do Ceará

Nascido em Botucatu, em São Paulo, Gabriel Baralhas vai jogar no futebol nordestino pela primeira vez. Ele começou a carreira em clubes como Ituano, Guarani-SC, Athletico-PR e Bragantino, mas chamou a atenção do cenário nacional com a camisa do Atlético-GO, principalmente em 2022, o que o fez ser vendido para o Internacional.

Pelo Dragão, o volante foi um dos mais sólidos durante sua passagem pelo clube. Ao todo, foram 184 partidas completas, com 20 gols marcados e 14 assistências. Dentro de campo, Baralhas pode atuar tanto como primeiro quanto segundo volante. Com boa roubada de bola e capacidade para subir ao ataque, o jogador pode ser uma peça importante no esquema de Thiago Carpini.