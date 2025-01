SOLTOU O MACHADO

V de Vitória: Entenda como o Leão se 'vingou' do Athletico-PR

Empréstimo de Filipe Machado ao Coritiba acontece logo após negociação frustrada por chegada de uruguaio

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 15:18

Filipe Machado foi emprestado ao Coritiba após impasse do Vitória com Athletico-PR Crédito: Divulgação/Coritiba

A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A frase, eternizada pelo personagem Seu Madruga, com certeza não deve ter sido lembrada pelo Vitória ao "dar um golpe" e emprestar o volante Filipe Machado ao Coritiba. Antes da nova equipe, o jogador estava acertado com o Athletico-PR, mas a negociação foi encerrada após o recuo nas negociações pelo uruguaio Gonzalo Mastriani.

Nesta sexta-feira (17), o Coxa Branca anunciou a contratação do volante através das redes sociais. Na postagem, provocou o rival ao lembrar do fato de que Machado esteve a detalhes de assinar com o Furacão. "O volante, de 28 anos, estava no Vitória e chega à Curitiba (e ao Coritiba ?) pra reforçar nosso time na temporada 2025", escreveu o Coritiba. Na nova equipe, Machado vai ser companheiro do atacante Everaldo, que deixou o rubro-negro em definitivo.

???? ???-?????, ???????! ?✍?



Filipe Machado ?́ ?? ????! O volante, de 28 anos, estava no Vitória e chega à Curitiba (e ao Coritiba ?) pra reforçar nosso time na temporada 2025.



Seja #BemVindoAoCoxa! pic.twitter.com/7tuVThGOfY — Coritiba (@Coritiba) January 17, 2025

E Mastriani?

Em busca de um camisa nove após a saída de Alerrandro, o Vitória iniciou negociações com o Athletico-PR pela contratação do uruguaio Gonzalo Mastriani. Apesar dos avanços nas tratativas entre as duas equipes e a inclusão de Filipe Machado no negócio, a negociação esfriou por um impasse entre os dois clubes. Segundo o jornalista Vinícius Furlan, que cobre o clube paranaense, o Athletico-PR mudou de ideia durante as conversas e informou ao staff do jogador que contava com o atleta.

O contrato de Mastriani com o Athletico vai até o fim de 2026. O atacante está em recuperação de uma artroscopia que fez em novembro, por conta de dores no joelho. A expectativa é que ele retorne aos gramados entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.