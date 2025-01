RUGIU ALTO

Com direito a gol de Osvaldo, Vitória goleia a Juazeirense e assume a liderança do Campeonato Baiano

Leão não teve dificuldade para superar o Cancão fora de casa

Gabriel Rodrigues

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 23:31

Vitória passou pela Juazeirense e assumiu a liderança do Baianão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Leão rugiu alto no Baianão. Na noite desta quarta-feira (15), o Vitória não teve dificuldade para golear a Juazeirense, por 4x1, no estádio Adauto Moraes, pela 2ª rodada do estadual, e conquistar o primeiro triunfo em 2025.

O resultado positivo começou a ser construído no primeiro tempo. Bruno Xavier aproveitou o rebote do goleiro e abriu a conta. Na segunda etapa, o zagueiro Wesley tentou cortar e mandou contra o próprio patrimônio. Na sequência, Janderson ampliou e ainda deu tempo de Osvaldo, que voltou após quatro meses, deixar o dele. Patrick descontou para os donos da casa.

O triunfo fez o Vitória chegar a quatro pontos. A equipe assumiu a liderança do Baianão. A Juazeirense, com três, é o 3º colocado. O próximo compromisso do rubro-negro será no domingo (19), contra o Jacuipense, no Barradão, às 16h. Um dia antes, no sábado (18), o Cancão recebe o Barcelona.

O JOGO

Por conta do início da temporada, Thiago Carpini voltou a rodar o time. Entre as novidades, o goleiro Gabriel foi titular. O volante Dionísio e o atacante Fabri também entraram na equipe.

Apesar do estado ruim do gramado, que foi motivo de polêmica entre os presidentes de Vitória e Juazeirense antes do jogo, o Leão começou o duelo partindo para o ataque. Não demorou e o time foi recompensado.

Aos 10 minutos, Janderson tentou duas vezes, e no segundo chute o goleiro Jaílson deu rebote nos pés de Bruno Xavier, que com o gol vazio completou para o fundo das redes, anotando o primeiro gol dele pelo clube baiano e o primeiro do Vitória na temporada.

O gol cedo deu tranquilidade ao Leão para cadenciar o jogo. Diante do campo pesado, as equipes tiveram um pouco de dificuldade para dar fluidez nas jogadas. Em busca do empate, o Cancão passou a apostar nas bolas pelo alto.

Aos 25 minutos, Zé Romário desviou o cruzamento para o meio da área e a bola explodiu em Léo Naldi. Os jogadores da Juazeirense pediram um toque de mão, mas o árbitro deu apenas escanteio.

O duelo caiu de intensidade e só voltou a ganhar emoção na reta final. O cruzamento de Alexsandro saiu fechadinho e por muito pouco não surpreendeu o goleiro Gabriel. O goleiro do Leão voltou a aparecer minutos depois, no chute forte de Zé Oliveira, garantindo o triunfo parcial.

VIROU GOLEADA

As equipes voltaram do intervalo com mudanças. Edu sentiu a coxa e foi substituído por Willian Oliveira. O zagueiro iniciou o tratamento ainda no Adauto Moraes. Com a alteração, Léo Naldi recuou para a defesa, formando dupla com Caio Vinícius. Na Juazeirense, Júnior Santos entrou na vaga de Elivelton.

Diferente do fim da primeira etapa, quando foi pressionado, o Leão começou o segundo tempo com mais espaços para trabalhar a bola. A presença no ataque voltou a surtir efeito. Aos nove minutos, Bruno Xavier cruzou na área, o zagueiro Wesley tentou cortar e mandou contra o próprio gol: Vitória 2x0.

Diante da situação, a Juazeirense foi para o tudo ou nada. João Carlos colocou Patrick e o experiente Clebson no jogo. Carpini também aproveitou para rodar o elenco. Gustavo e Hugo entraram nos lugares de Caio Vinícius e Bruno Xavier, respectivamente. Deu certo para o Leão.

Aos 23 minutos, Gustavo acertou belo lançamento, Janderson entrou livre e teve calma para fazer o terceiro do Vitória.

Na reta final, ainda deu tempo de Osvaldo entrar em ação pelo Vitória. Ele não atuava desde setembro, quando sofreu um quadro de tromboembolismo pulmonar. Minutos depois, Hugo foi derrubado na área. Pênalti que Osvaldo bateu, transformou o placar em goleada.

Nos acréscimos, Patrick aproveitou o vacilo da defesa do Vitória e marcou o de honra da Juazeirense, mas não conseguiu evitar a derrota em casa.

FICHA TÉCNICA

Juazeirense 1x4 Vitória - Campeonato Baiano (2ª rodada)

Juazeirense: Jaílson, Jhúnior (Alex Santos), Zé Romário, Wesley e Bruno; Elivelton (Júnior Santos), Bino e Eduardo (Zé Oliveira); Guilherme (Clebson), Alexsandro e Tata Baiano (Patrick). Técnico: João Carlos.

Vitória: Gabriel, Claudinho, Caio Vinícius (Gustavo), Edu (Willian Oliveira) e Zé Marcos; Léo Naldi, Dionísio e Ronald; Bruno Xavier (Hugo), Janderson (Osvaldo) e Fabri (Lawan). Técnico: Thiago Carpini.

Local: estádio Adauto Moraes

Gols: Bruno Xavier, aos 10 minutos do 1º tempo, Wesley (contra), aos 9 do 2º tempo, Janderson, aos 23, Osvaldo, aos 32, Patrick, aos 46

Cartão amarelo: Eduardo (Juazeirense); Caio Vinícius, Gabriel, Dionísio (Vitória)